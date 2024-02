Auto ribaltata su A18, morto 16enne ricoverato

MESSINA – È morto Marco De Luca, il 16enne ricoverato due giorni fa nel reparto di rianimazione del policlinico della città dello stretto dopo un incidente sull’autostrada A18, Catania-Messina, all’altezza di Letojanni. La famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi. L’incidente era avvenuto domenica mattina intorno alle 5, quando l’autovettura, una Smart for Four, si è schiantata sull’A18 contro le barriere di protezione e si è ribaltata, finendo nell’aiuola dello spartitraffico. Nella vettura c’erano cinque giovani di Messina, di età compresa tra i 16 e i 19 anni, rimasti tutti feriti, che stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa a Taormina.