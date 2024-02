ALCAMO (TRAPANI) – I carabinieri di Alcamo hanno denunciato un 38enne di nazionalità libica, pregiudicato, per rapina e porto di armi o oggetti atti a offendere. I militari, in seguito alla denuncia di un 29enne marocchino che riferiva di essere stato rapinato del telefono cellulare sotto minaccia di un martello mentre passeggiava in centro. Grazie alla descrizione fornita, i carabinieri sono riusciti a identificare l’autore eseguendo una perquisizione domiciliare durante la quale è stato trovato il telefono rubato e il martello utilizzato.