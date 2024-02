“Agata, la fede e la sua vittoriosa pazienza”

E’ il giorno di Sant’Agata. In cattedrale l’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, ha celebrato la messa del solenne pontificale in onore della patrona etnea, rientrata alle 8 dopo un lunghissimo giro esterno. L’omelia è stata pronunciata dal cardinale Marcello Semeraro.

Oggi pomeriggio, intorno alle 17, il fercolo uscirà per l’ultima fase della processione, il giro interno. Un lungo percorso che attraversa il centro di Catania: via Etnea, piazza Università, via Caronda, piazza Cavour con lo spettacolo pirotecnico al Borgo, la lunga discesa fino ai Quattro Canti, la salita di Sangiuliano, il canto delle monache di clausura in via Crociferi, la via Garibaldi e il ritorno in cattedrale. Tutte le fasi della festa vengono seguite minuto per minuto dal nostro sito grazie alle dirette di Antenna Sicilia e Telecolor.