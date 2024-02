Adescavano clienti in strada: fermate 4 ‘lucciole’

CATANIA – Controlli della polizia di Catania per contrastare il fenomeno della prostituzione, più volte segnalato dai residenti delle zone di viale Africa, piazza Galatea, piazza Papa Giovanni XXIII, via VI Aprile e piazza Dei Martiri. Intorno alle 20, all’incrocio tra via VI Aprile e via Tezzano, gli agenti hanno beccato due ventenni bulgare intente ad adescare clienti. Sottoposto a controllo anche un potenziale cliente, proveniente dalla provincia etnea, il quale a bordo della sua auto si intratteneva a conversare con le due straniere. Poco distante, all’incrocio tra piazza Papa Giovanni XXIII e via Marchese di Casalotto, altre pattuglie hanno sottoposto a controllo altre due ventenni, anche queste bulgare, intente a esercitare la prostituzione su strada. Le 4 giovani fermate sono risultate incensurate e stabilmente residenti in città.