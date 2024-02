Addio a Ubaldo Ferrini, storico dj catanese

Lutto nel mondo della radio catanese. E’ morto all’età di 57 anni Ubaldo Ferrini, storico dj e speaker delle radio libere. Il suo programma notturno su Radio Luna è stato seguitissimo per anni, a cavallo delle decadi ’80-’90.

Già tutor radiofonico a Radio Zammù, l’emittente dell’Università di Catania, Ferrini curava una rubrica sul quotidiano “La Notizia” nella quale intervistava i personaggi più noti della radio e aveva scritto il libro “La radio libera la radio prigioniera”.

Nel 1992 aveva aperto Metropolis Dj Point in via Oberdan, negozio di dischi popolarissimo. E’ stato tra i primi veri veejay portando la radio in televisione attraversi le tv locali.

I funerali si terranno venerdì 23 febbraio alle 16 nella chiesa madre di Pedara.