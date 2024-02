A Catania sequestrate oltre 2 tonnellate di pesce

CATANIA – La guardia costiera, nell’ambito dell’operazione Spinnaker, finalizzata alla tutela della risorsa ittica e al contrasto della pesca illegale, ha elevato sanzioni di natura amministrativa per un importo complessivo di 100 mila euro e sottoposto a sequestro oltre 2 tonnellate di prodotto ittico. I militari, nel corso di controlli effettuati in strada hanno trovato a bordo di 2 furgoni isotermici circa 800 chili di pescato privo di documentazione sulla tracciabilità del prodotto, che pertanto è stato sottoposto a sequestro e donato, a seguito degli accertamenti sanitari a cura dei veterinari delle competenti ASP locali, ad istituti caritatevoli e di beneficienza.

Gli ispettori hanno posto particolare attenzione ai ristoranti etnici, e nel corso dei controlli hanno individuato oltre 500 chili di prodotto ittico in cattivo stato di conservazione, denunciando i titolari degli esercizi commerciali. L’attività è stata condotta anche in mare con l’ausilio delle unità navali che hanno intercettato alcune imbarcazioni da pesca con a bordo 14 esemplari di tonno rosso e pesce spada aventi dimensioni sotto la taglia minima consentita dalla vigente normativa in materia.