Vuole buttarsi dal cavalcavia, carabiniere lo salva

PALERMO – Un maresciallo dei carabinieri, libero dal servizio, ha salvato un uomo che aveva intenzione di gettarsi dal cavalcavia in direzione via Belgio a Palermo. Il sottufficiale mentre era alla guida della propria auto ha notato una persona che si sporgeva dal guardrail con l’intenzione di gettarsi nel sottopasso. Ha fermato l’auto e ha raggiunto l’uomo aprendo con lui un dialogo e riuscendo a conquistarne la fiducia. Così il militare è riuscito a tranquillizzarlo e portarlo in sicurezza, facendolo desistere dal suo intento. È intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha proceduto alle prime cure dell’uomo e al suo trasporto al pronto soccorso.