“Voglio rabbia e concretezza”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, alla viglia della partita casalinga contro il Monopoli, in programma domenica sera alle 20.45 (su Telecolor dalle 20.15 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

“Troveremo una squadra rinnovata, il Monopoli ha cambiato molto sul mercato. Cosa mi aspetto dai miei? Rabbia agonistica e maggiore concretezza rispetto alla partita di Rimini. Stiamo valutando le condizioni di alcuni giocatori che non hanno recuperato pienamente, abbiamo alcuni acciaccati. La gara di mercoledì è stata molto dispendiosa dal punto di vista mentale e fisico. Haveri? E’ un ragazzo interessante, non ha avuto molto spazio in B ad Ascoli ma è un profilo sul quale il Torino ha investito. Ha struttura fisica, è un giocatore di prospettiva. Viene a colmare una casella, nell’ambito delle due opzioni per ruolo, che al momento era scoperta”.