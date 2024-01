Una mattina a casa di Sant’Agata

CATANIA – Le celebrazioni per Sant’Agata venerdì prossimo avranno come epicentro il quartiere di San Giovanni Galermo, nei luoghi dove secondo la tradizione è nata la martire catanese. A partire dalle 10.30 una solenne processione da piazza Chiesa madre si muoverà per raggiungere Casa Bertuccia, in via Immacolata, laddove ebbe i natali Agata, luogo ricordato adesso da un altarino.

Sfileranno in preghiera, tra gli altri, i soci della confraternita di San Giovanni Battista, il gruppo di preghiera “padre Pio”, il Comitato Agatino, le associazioni agatine e i ragazzi dell’Istituto comprensivo Padre Santo Di Guardo – Quasimodo. A conclusione, cenni storici e notizie bibliografiche in merito al luogo dell’altarino. Già dalle 9 sosterà la candelora di mons. Ventimiglia, accolta dall’arcivescovo di Catania Luigi Renna. Sant’Agata ebbe i natali a San Giovanni Galermo perché in quel luogo sorgeva la residenza estiva della famiglia Colonna, nobile casato cui apparteneva la martire catanese.