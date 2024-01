Un Monaco per il Catania. E’ Salvatore, figlio di Gennaro, difensore che in rossazzurro ottenne due promozioni (in C1 nel 1999 e in B nel 2002).

Napoletano, 31 anni, centrale di buona struttura fisica come il padre, il nuovo acquisto degli etnei ha mosso i primi passi da giovanissimo proprio nel vivaio rossazzurro.

Dopo il debutto tra i professionisti con il Casale, Monaco ha vestito le maglie di Arzanese, Grosseto e Arezzo prima di approdare in B Perugia, dove ha militato sino al 2021 con le parentesi dei prestiti a Salernitana e Cosenza. A seguire ha giocato nel Padova e, nella stagione in corso, a Potenza (6 presenze, l’ultima a metà novembre contro il Picerno, e una rete).

Al suo attivo vanta 87 presenze e 2 gol in B, il primo posto col Perugia nel girone B del campionato 2020/21 e la conquista della Coppa Italia di Serie C con il Padova nel 2021/22.

Monaco, che va a rimpinguare un reparto rimasto a corto di centrali dopo la cessione di Lorenzini e l’infortunio di Silvestri, ha firmato un contratto sino a giugno 2025.