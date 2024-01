Trovato morto in casa a Floridia: ipotesi suicidio

FLORIDIA (SIRACUSA) – Il cadavere di un uomo di 45 anni è stato ritrovato nella sua abitazione, in contrada Maeggio, a Floridia, nel Siracusano. Alcuni amici non ricevendo risposta dall’uomo, impiegato in un’azienda di soccorso stradale, hanno avvisato il 112 e gli agenti lo hanno ritrovato privo di vita. Da una prima ispezione cadaverica il corpo presentava piccole ustioni. La squadra mobile ipotizza un suicidio. Gli agenti hanno ritrovato un biglietto, presumibilmente scritto dal 45enne, nel quale si scusa per il gesto compiuto. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro della salma e ha dato incarico al medico legale di eseguire l’autopsia.