“Troppo caos in via Carbone”

“Via carbone soprattutto di mattina è incapace di assorbire una mole di traffico tanto grande. Il risultato sono segnalazioni e proteste, con conseguente caos nelle ore di punta”. La presidente del III municipio di Catania Maria Spampinato dopo aver ascoltato i residenti della zona chiede al sindaco catanese Enrico Trantino “una viabilità definitiva per via Carbone e per le strade limitrofe, con uno studio di fattibilità e con un piano di mobilità adeguato. Bisogna attivare tutti i provvedimenti necessari per realizzare in questa parte di Borgo-Sanzio un piano del traffico che possa incontrare il favore di tutti. Interventi efficaci che garantiscano la sicurezza degli studenti dell’istituto comprensivo Cavour e degli abitanti dei palazzi circostanti. In particolare si chiede la presenza di una pattuglia della polizia municipale che possa servire a regolare il traffico”. Per tutte queste ragioni la presidente vuole convocare una conferenza dei servizi a cui far partecipare tutti i soggetti interessati.

