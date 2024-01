Tremestieri, il furto è un pasticcio

TREMESTIERI ETNEO (CATANIA) – I carabinieri di Tremestieri Etneo hanno denunciato un pregiudicato 29enne per furto in una pasticceria di via Novaluce. Erano le 14.30 circa quando i dipendenti in laboratorio, all’approssimarsi della chiusura, hanno scorto un uomo che dopo essersi furtivamente introdotto aveva forzato con decisione il cassetto del registratore di cassa, arraffando tutto il denaro, più o meno 400 euro, per poi fuggire via.

Il ladro, però, non aveva certo fatto i conti con la reazione dei pasticceri, che si sono fiondati alle sue calcagna, impedendogli sia di risalire sulla macchina con la quale era arrivato, sia di fuggire a piedi. Vistosi circondato, il 29enne ha quindi cercato di distrarre i suoi inseguitori, riconsegnando loro l’intera somma rubata, riuscendo con questo escamotage a salire sul proprio mezzo, una Alfa Romeo 156, e a scappare via. Sono stati i carabinieri successivamente a rintracciarlo, partendo proprio dall’auto e utilizzando anche i filmati del sistema videosorveglianza della pasticceria, che hanno mostrato i particolari tatuaggi sulle braccia.