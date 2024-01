Tornava a casa per Capodanno, latitante preso a Catania

CATANIA – Latitante dal novembre scorso, è stato catturato alla stazione di Catania mentre tentava di tornare a casa per Capodanno. Era ricercato come presunto componente del clan Borgata di Siracusa, in quanto sfuggito alla cattura nel corso del blitz. Si era rifugiato in Germania, dove aveva lavorato come aiuto cuoco per potersi sostenere economicamente; ma, in occasione delle feste natalizie, ha intrapreso il viaggio verso il luogo di origine, utilizzando i mezzi pubblici per arrivare a Siracusa.

Durante lo scalo alla stazione ferroviaria di Catania, necessario per poter proseguire il viaggio e coprire l’ultimo tratto, la polizia ferroviaria ha notato il giovane. Lui alla vista degli agenti si è mostrato particolarmente nervoso, quindi è scattato il controllo che ha portato alla sua identificazione..