‘Ti sfondo gli occhi e ti lascio sulla sedia a rotelle’

CALTANISSETTA – Il tribunale di Caltanissetta ha condannato a 4 anni di reclusione un 52enne di San Cataldo: ossessionato dalla gelosia e spesso in preda all’alcol, per anni ha maltrattato la moglie picchiandola e offendendola. Secondo l’accusa il 52enne minacciava spesso la donna dicendole che se lo avesse lasciato l’avrebbe uccisa: “Ti sfondo gli occhi e ti lascio su una sedia a rotelle. Ti faccio sputare sangue. Ti uccido”.

Queste le frasi che la moglie si sentiva ripetere continuamente. In un’occasione l’aveva colpita provocandole un vasto ematoma all’occhio e alla mandibola con la frattura della protesi dentaria. Il tribunale ha disposto anche l’interdizione del 52enne dai pubblici uffici per 5 anni e la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale per 8 anni, condannandolo a risarcire la parte civile.