Tello arriva, Rocca parte

Un’entrata e un’uscita nelle file del Catania. Mentre si avvicina la chiusura del mercato di gennaio, fissata per le 20 di giovedì 1 febbraio, la società rossazzurra continua a modificare l’organico.

Gli ultimi due movimenti, entrambi nell’aria da giorni e ufficializzati in giornata, riguardano la mediana. Ad arrivare è il colombiano Andres Tello, oggetto di una lunga trattativa legata agli emolumenti del nuovo acquisto. Il tira e molla si è infine risolto e il giocatore è sbarcato ieri sera a Fontanarossa per firmare il contratto che lo lega agli etnei sino a giugno 2026.

Ventisette anni, centrocampista in grado di occupare diverse posizioni, Tello chiude il suo rapporto con il Benevento dopo 5 stagioni e mezza nelle quali ha collezionato 156 presenze e 19 gol tra Serie A, B e C. Nella stagione in corso ha totalizzato 9 presenze (5 da titolare in avvio di torneo e 4 da subentrante) finendo fuori dal progetto tecnico con l’arrivo di Auteri in panchina. Portato in Italia dalla Juventus, Tello ha giocato nella Primavera bianconera prima di cominciare un lungo giro in prestito che lo ha portato a Cagliari (24 presenze e 2 gol in B), Empoli (18/0 in A) e Bari (34/1 in B).

A salutare è invece Michele Rocca, che ha accettato la corte dell’Avellino. Il centrocampista milanese, ceduto a titolo definitivo, chiude la sua esperienza in rossazzurro con 17 presenze all’attivo (15 in campionato e 2 in Coppa Italia).

Un trasferimento che serve ad alleggerire un parco giocatori ancora molto folto. Il Catania, che al momento ha 30 elementi in organico, sta provando a cedere Mazzotta, Marsura, Bocic (in prestito) e almeno un altro centrocampista. Ma le novità non sono finite neppure in entrata. L’ingaggio di un portiere, già messo in preventivo, è necessario più che mai dopo l’infortunio che terrà fuori Bethers per diverso tempo.