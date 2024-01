Taormina, sgravi sulla Tari per chi dona sangue

TAORMINA (MESSINA) – A Taormina si potranno ottenere sgravi fiscali sulla Tari fino a un massimo di 100 euro per una donazione di sangue. Lo ha deciso un apposito regolamento comunale, che è stato approvato in Consiglio dalla maggioranza su proposta dell’assessore Alessandra Cullurà, che fa parte della Giunta del sindaco Cateno De Luca. Sono ammesse anche le donazioni di cordone ombelicale, organi tra viventi, tessuti e midollo osseo. Potranno ottenere gli sconti quanti hanno un Isee non superiore a 20mila euro.