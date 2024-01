Stop per Zammarini e Lucarelli

Niente Catania-Rimini per Roberto Zammarini e Cristiano Lucarelli. Il centrocampista, espulso al 30′ della ripresa del match di mercoledì sera, e l’allenatore (foto Catania Fc Facebook), ammonito per proteste e fermato per recidività, sono stati squalificati per un turno e non saranno rispettivamente in campo e in panchina in occasione della semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, in programma al Massimino il 28 febbraio prossimo.

Una gara fondamentale per la stagione del Catania, chiamato a ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata al Romeo Neri. Per superare il turno agli etnei servirà una vittoria con due gol di scarto. In caso di vittoria con una sola rete di scarto sono previsti supplementari ed eventuali rigori. A guidare i rossazzurri da bordo campo sarà Richard Vanigli, vice di Lucarelli.

Il Catania è stato inoltre sanzionato con un’ammenda di 500 euro “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco”.