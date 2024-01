Sosta multata: 110 verbali in via Plebiscito

CATANIA – Un consistente servizio di repressione della sosta selvaggia, delle violazioni al codice della strada e alle norme commerciali è stato eseguito dalla polizia municipale di Catania in via Plebiscito, una delle strade più trafficate. Quattro pattuglie hanno multato tutte le macchine in divieto di sosta (marciapiedi, passaggi pedonali, prossimità incrocio, ecc.), redigendo in totale ben 110 contravvenzioni.

Sempre in via Plebiscito un’altra pattuglia ha provveduto a far rimuovere un’auto abbandonata che occupava la strada. Non sono mancate le sanzioni per violazioni delle norme commerciali: 8 i verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, due quelli per mancanza dei requisiti professionali. I controlli nei prossimi giorni riguarderanno anche altre zone della città.