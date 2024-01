Scippo e inseguimento: il video

ROSOLINI (SIRACUSA) – Un pregiudicato di 42 anni è stato denunciato a Rosolini per lo scippo di un borsello a un 73enne che aveva appena ritirato la pensione all’ufficio postale. Come documentato nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato affiancato da un uomo che gli ha strappato la borsa con il contante, scappando poi da dove era venuto. Inutile il tentativo di inseguimento da parte del derubato.

Proprio grazie alle telecamere i carabinieri sono riusciti a identificare il 42enne. I militari sul loro sito hanno raccolto alcuni consigli utili per gli anziani. Per esempio: camminate sul marciapiedi opposto rispetto al senso di marcia dei veicoli, così da poter controllare chi eventualmente si avvicina in auto o in moto, e mantenetevi il più possibile lontano dal margine; se siete a piedi, all’incrocio, aspettando il verde del semaforo, sostate sul marciapiedi vicino al muro (se esiste) e non in prossimità del passaggio dei veicoli; tenete la borsa dal lato opposto a quello di scorrimento del traffico, ma lasciatela immediatamente nel caso in cui venga agganciata da uno scippatore; nei limiti del possibile, evitate di transitare su strade isolate o, di sera, poco illuminate. Le statistiche hanno evidenziato che le borse portate a tracolla costituiscono un facile bersaglio per gli scippatori: per limitare i danni, sarebbe meglio tenere documenti e denaro in tasche separate dei vestiti e non portare dietro molto denaro e oggetti di valore.

E ancora: se siete in bici, evitate di riporre borsa o zaino nel cestino davanti a voi; se siete in auto quando vi fermate ai semafori, evitate di tenere i finestrini completamente abbassati e bloccate le portiere; non tenete la borsa sul sedile o in un posto visibile e facilmente raggiungibile.