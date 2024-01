Rissa in discoteca, muore a 20 anni

BALESTRATE (PALERMO) – Un giovane di 20 anni ha perso la vita questa notte a seguito di una violenta rissa sfociata in una discoteca di Balestrate, in via Palermo. Pare che il 20enne sia stato coinvolto in una violentissima aggressione da parte di un gruppo di persone. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che ancora stanno ricostruendo i fatti e ascoltando i testimoni, tra cui i titolari del locale.

Secondo alcuni testimoni pare che l’aggressione verso il ragazzo sia partita da sei persone per motivi ancora vaglio degli inquirenti. A provocare il decesso sembra sia stata una caduta a terra: il 20enne avrebbe sbattuto con violenza la testa. Subito scattati i soccorsi e la corsa in ospedale, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. E’ morto poco dopo all’ospedale Civico di Partinico.