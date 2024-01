Rintracciano furgone rubato grazie al satellitare

CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta per la segnalazione del furto di furgone, dotato di sistema satellitare. Gli agenti si sono subito messi sulle tracce del mezzo e in zona San Francesco La Rena, prima ancora che potesse essere messo fuori uso il sistema satellitare, sono riusciti a raggiungerlo. I poliziotti hanno subito notato il conducente del furgone rubato intento a parcheggiare e nelle vicinanze un’altra auto con a bordo un complice. Hanno quindi deciso di intervenire e bloccarli. Effettuata la perquisizione, è stata trovata una centralina utilizzata per compiere il furto. Inoltre, la seconda auto, usata per commettere il reato, è risultata rubata nei giorni scorsi e con le targhe contraffatte. Recuperati anche alcuni arnesi atti allo scasso e un’altra centralina. Il 33enne e il 41enne, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Uno dei due è stato denunciato per riciclaggio e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.