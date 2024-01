Picerno-Catania rinviata

Picerno-Catania è stata rinviata. La gara, fissata per le 16.15 (le ultimissime live su Telecolor a partire dalle 15.45 con Diretta Stadio), non si giocherà a causa della neve. Nonostante i tentativi di consentire la disputa dell’incontro, lo stadio Curcio è rimasto sotto una fitta coltre bianca (foto dei nostri inviati scattata alle 14.35) che ha ricoperto interamente il campo e le tribune.

L’arbitro, dopo un sopralluogo con i suoi collaboratori, ha disposto il rinvio a data da destinarsi senza neppure dare il via alla consueta procedura pre gara con la consegna delle distinte di gioco. I rossazzurri, giunti allo stadio intorno alle 14.40, sono entrati in campo brevemente e si sono subito diretti negli spogliatoi. Da ricordare che il Catania sarà impegnato mercoledì prossimo in Coppa Italia di Serie C sul campo del Rimini: il recupero del match dunque non sarà immediato.

Questa la formazione che avrebbe schierato Lucarelli: 1 Bethers; 5 Rapisarda, 46 Monaco (K), 14 Kontek, 28 Celli (VK); 16 Quaini, 6 Zanellato; 31 Chiarella, 19 Peralta, 30 Cicerelli; 90 Cianci. A disposizione: 95 Albertoni; 2 Curado, 27 Castellini; 33 Zammarini, 21 Ladinetti, 23 Welbeck; 32 Chiricó; 9 Costantino, 10 Di Carmine, 20 Popovic.