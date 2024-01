Petardi nei cassonetti: ‘Rischiata una tragedia’

Il presidente del Consiglio comunale di Giarre Giovanni Barbagallo denuncia gli atti vandalici nel cuore della notte ai danni di due cassonetti dei rifiuti nella centralissima via Teatro. “Poco dopo la mezzanotte alcuni individui hanno causato gravi danni in un’area densamente popolata, posizionando petardi all’interno dei carrellati di rifiuti. Questa azione ha provocato la distruzione dei cassonetti e ha messo seriamente a rischio l’incolumità di residenti, veicoli e passanti. Tali azioni non sono assolutamente giustificabili come semplici bravate”.

