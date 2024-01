Per Sant’Agata una sorpresa hi-tech: ‘Ora più che mai rispettiamo le regole’

CATANIA – L’edizione 2024 della festa di Sant’Agata è stata presentata al municipio di Catania dal sindaco Enrico Trantino, dal comitato dei festeggiamenti e da monsignor Barbaro Scionti, parroco della cattedrale. “Ora più che mai – ha detto il sindaco – la festa deve essere un momento di riconciliazione e comunione d’intenti nel rispetto delle persone e della città e delle sue regole di convivenza”. Il primo cittadino ha ribadito che non salirà sulla carrozza del Senato, spiegandone il motivo: “Voglio dare un segnale simbolico, che ci sia sempre maggiore vicinanza delle istituzioni verso la città e i cittadini. E per questo lascerò che al mio posto siedano tre ragazzi delle scuole medie di Catania, premiati per gli elaborati scritti in favore della città”. La scelta degli studenti (Alessandro Pagliotta, Chiara Costantino e Salvatore Ferlito, alunni rispettivamente delle scuole Malerba, Maiorana e San Giovanni Bosco) è stata operata da una commissione di docenti; i tre sono stati premiati con una targa ricordo e i loro temi sono stati pubblicati sul sito santagatacatania.it.

Nella giornata del 3 febbraio “protagonista in piazza Duomo – ha detto il presidente del comitato dei festeggiamenti Carmelo Grasso – sarà l’orchestra giovanile del Conservatorio composta da 85 elementi diretta dal maestro Giuseppe Romeo, accompagnata dal coro lirico siciliano guidato da Francesco Costa. Sono stati recuperati inni sacri risalenti al XIX e al XX secolo scritti da insigni autori del tempo”. Ci sarà poi una seconda parte musicale con artisti siciliani (Rita Botto, Giuseppe Castiglia, Mario Incudine, I Lautari, Maria Francesca Mazzara, Etta Scollo, Vincenzo Spampinato, il soprano Desirée Roncatore e la conduzione di Salvo La Rosa). Tra i due momenti, alle 20.45 circa, è stata annunciata una sorpresa hi-tech per la sera del tre febbraio, una novità che Trantino non ha voluto svelare; per concludere, alle 21,45, i fuochi d’artificio accesi nella Villa Pacini. Sia il 3 sera sia nei giorni successivi gli ingressi del pubblico in piazza Duomo saranno contingentati per ragioni di sicurezza. “La festa di Sant’Agata – ha sottolineato padre Scionti – è tutt’altro che blindata, bensì aperta e inclusiva come è sempre stata. Ma tutti siamo chiamati a rispettare le regole”.

Tutte le fasi della festa saranno seguite minuto per minuto dal nostro sito grazie alle dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Quaranta ore live a partire dalle 10 del 3 febbraio.