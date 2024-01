Per Sant’Agata sfilano le modelle alla fiera

CATANIA – Sono tornate le iniziative per Sant’Agata, patrona di Catania. Per la terza festa religiosa al mondo, dopo la Settimana santa di Siviglia e il Corpus domini di Cuzco in Perù, è in programma da oggi un calendario di mostre, eventi e iniziative culturali. Cinque mostre temporanee per raccontare le celebrazioni attraverso le ricerche e i linguaggi più attuali delle arti visive. Coinvolti diversi luoghi di Catania: da Palazzo dei Chierici a Museo dei Saperi e delle mirabilia siciliane, Isola e Spazio O Spirito mediterraneo, fino alla fOn Art Gallery Appendix di Aci Castello.

“Per il terzo anno – afferma Ornella Laneri – Fondazione Oelle festeggia la santa in forma contemporanea. Agata on the road 2024 è una mostra diffusa, un percorso che comprende ‘Le collezioni’, con opere d’arte antica e contemporanea ispirate o dedicate al tema di Agata provenienti da prestigiose collezioni private; ‘L’archivio’, con una selezione antologica di fotografie di artisti contemporanei italiani e internazionali dell’archivio agatino di fondazione Oelle, compresi due scatti di Ettore Sottsass e di Michael Christopher Brown; ‘La call’, con lavori tra pittura, scultura, fotografia, installazioni, sound art, string art, di 14 artisti selezionati a inizio anno dopo una call nazionale sul tema sul rapporto tra sacralità e tessuto urbano, con in mostra i lavori di Carmelo Stompo, duo Dulcis-Gramsdorff, Gaetano Gambino, Giorgia Nicastro, Giuliana Storino, Giusi Bonomo, Ilaria Feoli, Lucrezia Testa Iannilli, Luisa Gentile, Maria Francesca Mazzaglia, Mariana Cacciola, Monica Lugas, Rosa Franceschino, Tony Leone, scelti da una giuria composta da Efisio Carbone, Francesca Guerisoli, Agata Polizzi, Lina Scalisi, Ornella Laneri e Nicola Laneri”.

Poi c’è “Agata in seno”, la XXII edizione della mostra-omaggio alla patrona di Catania organizzata dall’Accademia di belle arti, a cura di Liliana Nigro, docente di Costume per lo spettacolo. Testimonial la principessa Giovanna Moncada, socia della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Si comincia domani alle 11.30 con la sfilata in piazza del Carmine che, accompagnata dal canto di 30 elementi del Coro lirico siciliano, procederà dalla scalinata della caserma Santangelo Fulci (ex convento dei padri carmelitani) assieme alle dieci “Donne di Agata” sottoposte a cure oncologiche a Catania e riunite nell’associazione “Il Filo della vita” che le supporta nel faticoso percorso della terapia. Una sfilata “pop”, tra le bancarelle del mercato storico “A fera ‘o lune”.