CATANIA – Probabilmente a causa del forte vento che da stamattina soffia anche su Catania, un palo della pubblica illuminazione si è abbattuto in via Vincenzo Giuffrida, cadendo sulla strada. Traffico bloccato e repentino l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali per ripristinare la situazione.

Fortunatamente nessun danno per le auto in transito e nessun ferito, ma sicuramente avrebbe potuto verificarsi un grave incidente.