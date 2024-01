Palermo: spaccano i vetri per rubare nelle auto

PALERMO – Auto danneggiate nella zona dell’ospedale dei Bambini di Palermo. Le telecamere di alcuni sistemi di videosorveglianza hanno ripreso un uomo e una donna che si aggiravano nelle auto e spaccavano i finestrini per cercare di rubare all’interno. “Temiamo che lo facciano per racimolare pochi euro e comprarsi qualche dose di crack”, dice padre Massimiliano Turturici della parrocchia di San Giuseppe Cafasso, all’Albergheria.

Dell’escalation di episodi, in buona parte segnalati alle forze dell’ordine, si è interessata anche l’amministrazione comunale che domani incontrerà un gruppo di cittadini a San Saverio. L’ultimo episodio in via dei Benedettini dove un uomo, tornato in auto dopo aver finito di lavorare in zona, ha trovato uno dei finestrini in frantumi. La settimana precedente erano state colpite cinque auto.

“Prendono quello che trovano, pure roba di poco conto – continua padre Massimiliano – oppure oggetti come gli occhiali da vista. Mi dispiace molto per la situazione, per gli abitanti e per i genitori dei bambini ricoverati che vivono questo disagio. La gente è esasperata e non vorrei che la situazione sfuggisse di mano”.