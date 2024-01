Non vedeva l’ora di partire: ladra fermata a Fontanarossa

CATANIA – Ancora un furto commesso nell’aeroporto di Catania ai danni di un passeggero da parte di una viaggiatrice. Durante la mattinata un orologio di valore è stato dimenticato ai controlli di sicurezza prima della partenza per Venezia: ricevuta la denuncia, la polizia di frontiera ha esaminato le immagini del sistema di videosorveglianza, scoprendo che una donna nel recuperare i suoi oggetti personali si era impossessata dell’orologio, prelevandolo dalla vaschetta utilizzata dal proprietario. La ladra, una 32enne di origini calabresi, è stata subito rintracciata in mezzo ai moltissimi passeggeri in partenza nell’area imbarchi. Anche lei era diretta a Venezia. Ha ammesso il furto e ha consegnato agli agenti l’orologio.