‘Non sono vestita’: e getta la droga dalla finestra

CATANIA – Ha ricevuto una visita inaspettata dai carabinieri di Gavina una trentenne catanese sorpresa con circa 300 grammi di marijuana in casa. I militari all’ora di pranzo si sono presentati a colpo sicuro dalla pregiudicata, ritenendo potesse nascondere un grosso quantitativo di stupefacenti. Lei ha risposto di non essere vestita, sperando chiaramente di guadagnare qualche istante per disfarsi della droga, cedendo infine dopo circa un paio di minuti all’insistenza degli investigatori e aprendo loro la porta.

Non aveva fatto i conti con le precauzioni dei carabinieri, che appostandosi nel punto giusto hanno visto gettare dalla finestra una grossa busta, subito recuperata. Sopra c’era una scritta con l’indirizzo della trentenne e la scritta “1 Kili S.” e dentro 61 dosi di marijuana. Non solo: in un barattolo di chewing gum erano nascosti circa 2 grammi di semi di marijuana triturati, mentre nel bagno, dietro la lavatrice, c’erano buste di plastica trasparenti autosigillanti e tre bilancini. Infine in camera da letto, nascosta in un angolo compreso tra un armadio e scatole, l’ennesima busta di plastica con altre 26 dosi di marijuana. Per la giovane è scattato l’arresto.