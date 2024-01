No a funerali pubblici per Francesco: ricorso al Tar

PALERMO – Ricorso al Tar per il divieto del funerale pubblico a Francesco Bacchi, il 19enne ucciso davanti a una discoteca di Balestrate la scorsa settimana al culmine di una rissa. A presentarlo il legale Cinzia Pecoraro che ha ricevuto il mandato dalla madre della vittima, Daniela Vicari. Secondo l’avvocato, il provvedimento del questore non sarebbe stato adeguatamente motivato e per questo è partito il ricorso. Il Tar si riunirà in forma collegiale e si esprimerà a febbraio.

C’è stata una forte indignazione attorno ai funerali non celebrati. Il questore di Palermo Vito Calvino ha motivato il provvedimento sostenendo che potevano esserci problemi di ordine pubblico e sicurezza in relazione alla situazione del papà di Francesco, Ninì Bacchi, principale imputato nel processo Game over sugli interessi della mafia sui centri scommesse.

Francesco è morto all’alba dello scorso 14 gennaio all’ospedale di Partinico, dove era stato ricoverato in seguito a una rissa davanti alla discoteca Medusa di Balestrate. Il ragazzo fu colpito da due calci da Andrea Cangemi, 20 anni di Partinico. Uno di questi lo ha colpito vicino al collo facendolo cadere all’indietro e non si è più rialzato.