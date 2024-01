Nevica: a rischio la partita del Catania

Nevica a Picerno. E la partita del Catania potrebbe essere rinviata. I rossazzurri sono in Basilicata per una complicata trasferta in casa della seconda in classifica, in programma alle 16.15, ma la neve cade da ore nella provincia di Potenza e secondo le notizie raccolte dai nostri inviati il tappeto bianco si sta sedimentando sul campo dello stadio Donato Curcio. L’erba è sintetica, e questo significa che per rimuovere la neve non si può intervenire con ruspe o altri mezzi pesanti. Sono necessari rimedi meno invasivi, ma se le condizioni meteo non dovessero cambiare (è prevista neve più o meno fino alle 16) non ci sarebbe il tempo per un intervento. Sarà come sempre l’arbitro a decidere. Va tenuto presente che il Catania sarà impegnato mercoledì prossimo in Coppa Italia di Serie C sul campo del Rimini, dunque un’eventuale data di recupero dovrebbe essere valutata mettendo in conto anche questo.