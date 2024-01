Muore per un biscotto

Orla Baxendale, ballerina inglese di 25 anni, è morta per un biscotto. Si trovava a Hartford, nel Connecticut, quando ha avuto una reazione allergica alle arachidi. L’ingrediente non era stato riportato nell’etichetta. Il biscotto era stato comprato in supermercato, che ha dovuto subito ritirare dal commercio più di 500 confezioni, dopo aver dichiarato che il fornitore non aveva mai comunicato di aver modificato la ricetta. La ragazza era fortemente allergica alle arachidi e stava molto attenta a quello che mangiava, portando sempre con sé l’autoiniettore di adrenalina. Appena ha iniziato ad avvertire i primi sintomi l’ha subito usato, ma non è bastato.