Muore in casa colpita da pallottola a capodanno

NAPOLI – Si indaga a trecentosessanta gradi sull’episodio che ad Afragola, nel Napoletano, ha determinato la morte della 45enne Concetta Russo mentre festeggiava in casa coi parenti l’arrivo del nuovo anno. Gli investigatori – i carabinieri di Afragola e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna – non tralasciano alcuna pista, non escludendo l’ipotesi che il colpo d’arma da fuoco che ha raggiunto la donna al capo possa essere partito dall’interno della casa in cui si trovava così come dall’esterno. La donna è stata ferita da un colpo d’arma da fuoco alla testa giungendo già in gravissime condizioni, intorno all’una di notte, all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è deceduta poco prima delle 9.