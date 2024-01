MISTERBIANCO (CATANIA) – Per le continue evasioni dagli arresti domiciliari un 25enne catanese pregiudicato è finito in carcere a Piazza Lanza. Il giovane, noncurante del provvedimento a cui era sottoposto dall’ottobre 2023 per spaccio di droga, già a fine dicembre era stato arrestato dai carabinieri di Misterbianco per ben due volte a distanza di meno di 24 ore, proprio per evasione dai domiciliari. Il 26 dicembre, i militari, non trovandolo in casa in seguito a un controllo, lo hanno trovato in un bar a mangiare. Ripristinati i domiciliari, il giorno dopo non si era nuovamente fatto trovare in casa. E’ stato rintracciato in un parco col suo cane, poco distante da casa sua.