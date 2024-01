“Mercato? C’è ancora qualcosa da fare”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, in vista della partita in trasferta contro il Picerno, in programma sabato alle 16.15 (su Telecolor dalle 15.45 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dallo stadio Curcio, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

PICERNO. “Sta disputando un campionato importante. Sono d’accordo sino a un certo punto sul fatto che si tratti di una sorpresa. Stanno raccogliendo i frutti dell’ottimo lavoro svolto in questi anni. Hanno un allenatore che li fa giocare bene, si esprimono a ritmi elevati. Dovremo essere bravi ad adattarci subito al contesto. Il capocannoniere Murano? E’ sempre stato un giocatore forte, mi sono spesso chiesto come mai non riuscisse a essere così prolifico come sta facendo in questa stagione. Il Picerno ha tanti altri giocatori validi, ad esempio Maiorino”.

MERCATO E NUOVI ARRIVI. “Dobbiamo fare ancora qualcosa. Sappiamo dove intervenire, lo faremo senza fretta. Bisogna ancora occupare alcune caselle, potrebbe esserci ancora qualcosa di piacevole in arrivo se si incastrano determinate cose. Sturaro è un ragazzo molto serio e determinato, sa che non sarà facile perché in C ci sono tante difficoltà. Quando ci siamo sentiti inizialmente pensavo a uno scherzo, la prima telefonata mi è stata preannunciata da un mio ex calciatore. Sturaro mi ha stupito perché sapeva tutto di Catania, si vede che ci pensava da un po’. Ne ho parlato col presidente e da lì si è sviluppato l’inter per il trasferimento. Oltre al carisma e alla personalità, mi è piaciuta la consapevolezza delle particolarità della categoria: qui non avrà Pogba a passargli la palla, ma mi sembra mentalmente pronto. Non bisogna fare dipendere tutto da lui, altrimenti facciamo lo stesso errore commesso con Chiricò. Sarà un uomo prezioso nello spogliatoio, porterà professionalità. Chiarella? Fa parte del gruppo, può interpretare in un certo modo il ruolo di quinto. Se punzecchiarlo serve a ottenere il massimo rendimento, sono pronto a insistere. Sa cosa mi aspetto da lui, se ha capito può essere un giocatore importante. Su Bocic stiamo facendo altre valutazioni, anche alla luce dell’infortunio: vedremo se per lui sarà meglio andare in prestito per rientrare alla base dopo 5 mesi. Monaco? Ho cercato di prenderlo più volte in passato. E’ un giocatore esperto, cattivo, che porta agonismo e personalità”.

ATTACCANTI. “Di Carmine e Costantino punti fermi? Devono esserlo tutti. Non regalo la maglia a nessuno. Chi corre di più ha la priorità”.

INDISPONIBILI. “Bouah non ha recuperato, Rapisarda ha svolto oggi il primo allenamento dopo lo stop di inizio settimana lavorando in maniera controllata”.