Maggioranza spaccata: alta tensione all’Ars

Fatale il voto segreto per il ddl salva-ineleggibili voluto da Fratelli d’Italia: la norma è stata bocciata dall’Ars, 34 voti contrari e 30 favorevoli. Confermata dunque la spaccatura della maggioranza su questo disegno di legge. Stamani per compattare la coalizione il governatore Renato Schifani aveva convocato un apposito vertice. L’emendamento era stato presentato dal capogruppo di FdI Giorgio Assenza. Il voto segreto è stato ripetuto due volte: anche nel primo caso era arrivata la bocciatura (31 voti contrari e 31 favorevoli), poi l’assessore Marco Falcone ha chiesto e ottenuto la ripetizione perché il suo voto non era stato contabilizzato. Subito dopo il secondo conteggio i deputati di Fratelli d’Italia sono usciti dall’aula e si sono riuniti nella Torre Pisana di Palazzo dei Normanni. La tensione è altissima.