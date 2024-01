PALERMO – Durante una discussione con la compagna a Palermo, in via Alaimo da Lentini, un uomo ha staccato il tubo del forno, ha aperto il gas ed è fuggito via. La donna si trovava in casa con i suoi tre figli e presa dal panico ha chiamato i soccorsi. Poco dopo sono arrivati gli agenti delle volanti che hanno messo in sicurezza la casa. Sono in corso le ricerche dell’uomo, che da qualche tempo aveva intrapreso una relazione con la donna.