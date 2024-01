LIPARI – I carabinieri di Lipari hanno notificato avvisi di conclusione delle indagini preliminari a due indagati per disastro ambientale. Secondo l’accusa, seppure sprovvisti di autorizzazione, avrebbero estratto, dal 2019 al luglio 2023, della pomice da una cava. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata da Giuseppe Verzera, contesta ai due indagati l’aggravante di avere commesso il reato in un’area sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico di 8.300 metri quadrati in località Vallone Bianco di Lipari.

Sulla scorta degli elementi raccolti dai carabinieri, lo scorso 4 luglio 2023, per “scongiurare il potenziale pericolo di crolli che avrebbero potuto arrecare danni irreparabili alla pubblica incolumità”, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo dell’intera area. Dopo le indagini sono scaturiti gli ‘avvisi’ emessi dal procuratore Verzera che ipotizzano per i due indagati l’ipotesi di reati in materia ambientale e in particolare per disastro ambientale, abusiva estrazione di materiale pomiceo, modifica dello stato dei luoghi sottoposti al vincolo paesaggistico, anche mediante demolizione di costoni, deposito incontrollato di materiale inerte, gestione illecita di impianto abusivo di frantumazione di materiale inerte e violazione dei sigilli per deposito incontrollato di rifiuti in area sottoposta a sequestro.