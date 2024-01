L’epifania il bel tempo si porta via

Il 2024 inizia come era finito il 2023, con alta pressione e temperature 7-8 gradi superiori alle medie del periodo, ma per l’Epifania ci sarà pioggia e successivamente freddo e neve. La perturbazione che venerdì 5 gennaio raggiungerà le regioni centro-settentrionali sarà pilotata da un profondo vortice che si scaverà proprio intorno allo Stivale. Nella giornata dell’Epifania il maltempo si concentrerà sulle nostre regioni nordorientali e su quelle centro-meridionali, colpendo più direttamente quelle del versante tirrenico. Lo stesso vortice dovrebbe attardarsi sul Mediterraneo centrale fino all’inizio della settimana successiva, alimentato da una probabile irruzione di correnti artiche, responsabili anche di un sensibile rinforzo dei venti. Se la tendenza sarà confermata, si attendono ulteriori condizioni di instabilità al Centro-Sud nella giornata di domenica 7. Le temperature inizieranno a diminuire a partire dal Nord Italia, anche sensibilmente, in attesa di una possibile intensificazione del freddo dall’inizio della nuova settimana.