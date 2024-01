Lei dorme, ladro entra in casa e ruba i gioielli

CAMPOROTONDO ETNEO (CATANIA) – I carabinieri di Camporotondo Etneo hanno denunciato un 23enne di Viagrande, responsabile di furto in abitazione. A San Pietro Clarenza, un libero professionista 55enne, proprietario di una villetta in via Catania, si è allontanato da casa intorno alle 8.30 del mattino lasciando la figlia 18enne che dormiva ancora. Rientrato dopo circa un’ora, ha trovato l’abitazione completamente a soqquadro, armadi e cassetti aperti e vari oggetti personali sparsi sul pavimento.

Allarmato per la figlia, è subito andato nella sua stanza dove lei ancora dormiva senza essersi accorta di nulla. Il ladro, nonostante il brevissimo tempo e in maniera assolutamente silenziosa, era riuscito a portare a termine il colpo, rubando soprattutto preziosi per un valore di circa 4 mila euro. I militari, visionando le immagini di video sorveglianza della villetta, hanno fatto partire le ricerche, ricostruendo le fasi della vicenda.

Dalle riprese si vedeva che il ladro, dopo aver visto uscire il proprietario, si era dapprima introdotto nel giardino del villino, per poi accedere in casa, scardinando una porta finestra. inoltre i militari hanno potuto notare alcuni segni caratteristici del malfattore, come i tatuaggi. Dopo alcuni giorni, i carabinieri di Viagrande hanno riconosciuto la fisionomia dell’uomo in quella di un 23enne del luogo, già indagato per altri reati dello stesso genere e per questo ai domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.