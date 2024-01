“Lavavetri molesti in via Giuffrida: più controlli”

Con il completamento del cantiere al piazzale Sanzio occorre sviluppare un piano viario e di vivibilità nella zona compresa tra via Vincenzo Giuffrida e il viale Vittorio Veneto. Per queste ragioni la presidente del III municipio di Catania, Maria Spampinato, chiede al sindaco Trantino di attivare tutti i provvedimenti necessari volti a rilanciare uno snodo nevralgico nel territorio di Borgo-Sanzio. In particolare si chiedono presidi volanti della polizia municipale per vigilare sull’incrocio di via Vincenzo Giuffrida dove diventa sempre più invasiva la presenza dei lavavetri che impongono agli automobilisti spaventati la pulizia del parabrezza delle vetture. Si tratta di un allarme sociale con risse e tensioni tra gli stessi lavavetri: un episodio successo già nel 2018. Parliamo di persone che andrebbero aiutate con la collaborazione delle parrocchie e dei servizi sociali del comune di Catania. Un piano di rilancio e vivibilità in cui inserire anche il parco Falcone teatro, troppo spesso, di attacchi vandalici.

