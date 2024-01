Lancia rubinetto e ferisce tifoso rosanero: arrestato sostenitore del Modena

PALERMO – Un tifoso del Modena è stato arrestato per avere lanciato un rubinetto dal settore ospiti del Barbera all’indirizzo dei tifosi del Palermo in curva Sud. E’ accaduto nel corso della partita fra Palermo e Modena che si è disputata oggi allo stadio Barbera e vinta 4-2 dai padroni di casa. Il tifoso del Modena è stato individuato grazie al sistema di videosorveglianza interno del Barbera.

I tifosi del Modena hanno vandalizzato i bagni del settore ospiti staccando alcuni rubinetti per poi tirarli all’indirizzo dei tifosi della squadra di casa, uno di questi ha colpito alla testa un tifoso rosanero che si è procurato una ferita. Per il sostenitore del Palermo colpito è stato necessario ricorrere alle cure dei medici al pronto soccorso. Il tifoso si è procurato un taglio sul volto all’altezza del mento. I tifosi del Modena dopo l’arresto sono rimasti all’interno del settore ospiti e non volevano lasciare lo stadio per protesta contro l’arresto del ragazzo. Poi sono stati convinti a lasciare l’impianto.