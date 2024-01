La ‘spaccata’ al centro scommesse fallisce

PEDARA (CATANIA) – Colpo non riuscito a Pedara, dove i carabinieri di Catania sono riusciti a sventare l’assalto a un centro scommesse. Alle 2 del mattino, due pattuglie della compagnia di Acireale sono intervenute in corso Ara di Giove, nel centro di Pedara, in seguito all’attivazione dell’allarme antifurto del centro scommesse. I malviventi, probabilmente avvisati da ‘complici-vedetta’, dopo aver tentato una ‘spaccata’, sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri, abbandonando la carcassa di un’auto Fiat Uno davanti all’esercizio commerciale, senza riuscire a rubare nulla.

L’auto è risultata essere stata rubata poco prima in zona per l’esigenza e utilizzata come ‘ariete’ per cercare di sfondare la porta d’accesso del negozio, protetto da inferriate metalliche, oltre che da un sistema di allarme. Compresa la dinamica, i carabinieri hanno proceduto sia ai rilievi tecnico-scientifici sul mezzo, sia ad acquisire le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni dei testimoni, avviando le indagini per identificare i malviventi.