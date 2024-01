La nuova voce di Masha è di una bimba ragusana

Una bimba ragusana, Luna Massari, è stata scelta come la voce di Masha, protagonista dei nuovi episodi del cartone animato “Masha e orso” in onda su Rai Play e Rai Yoyo. Ad annunciarlo il papà su Facebook: “Siamo felici tanto e altrettanto orgogliosi di dirvi che la voce della piccola Masha nei nuovi cartoni animati da poco in onda su Rai Play e Rai Yoyo, è affidata alla nostra dolce Luna. Sarà lei ad animare la piccola bimba nelle sue mille avventure con l’inseparabile Orso. È un sogno che si avvera e ci auguriamo che anche un pizzico della nostra felicità possa raggiungere i bimbi che si divertiranno nel guardare le nuove puntate di ‘Masha e orso’. Grazie alla nostra Luna che ci dimostra sempre come l’impegno possa portare a grandi risultati. Grazie soprattutto ai suoi docenti che con amore, dedizione e grande professionalità la preparano ogni giorno”.