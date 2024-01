Incidenti: 51.000 siciliani cambiano classe

Secondo l’osservatorio di Facile.it sono oltre 51.000 gli automobilisti siciliani che quest’anno vedranno aumentare il costo dell’rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un incidente con colpa dichiarato nel 2023. Anche per gli automobilisti virtuosi, però, le notizie non sono favorevoli se si considera che le tariffe rc auto continuano a crescere: secondo l’osservatorio nel dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Sicilia occorrevano, in media, 611,75 euro, vale a dire il 32,2% in più rispetto a dodici mesi prima.

A livello regionale il 2,14% degli automobilisti siciliani ha dichiarato un incidente con colpa, percentuale che risulta essere più bassa rispetto a quella nazionale (2,33%). Analizzando il campione su base provinciale, invece, al primo posto si trova Caltanissetta (2,57%), seguita da Palermo (2,30%), Messina (2,26%), Ragusa (2,20%) e Siracusa (2,19%). Valori inferiori alla media regionale per Catania (2,13%) e Agrigento (2,05%). Chiudono la classifica siciliana Trapani (1,46%) ed Enna (1,44%).