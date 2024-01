PALERMO – Incidente stradale in via alla Falconara a Palermo. Una ragazza palermitana di 23 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Civico in codice rosso. L’automobilista è rimasta incastrata nella sua auto, nella strada alla periferia della città che porta a Baida, e per essere liberata dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. L’incidente, per cause in corso di accertamento, è avvenuto la scorsa notte.