Incastrati in due dal lancio di droga

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Acireale e di Guardia Mangano hanno arrestato due incensurati di Aci Catena, un 23enne e un 54enne, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari in via Sciarelle ad Acireale hanno notato un furgone bianco il cui conducente, appena notata la loro presenza, ha bruscamente cambiato direzione di marcia, imboccando una strada secondaria. E’ scattato l’inseguimento del mezzo sospetto che ha iniziato a sfrecciare tra le vie del centro, nonostante i militari avessero azionato sirena e lampeggianti. La sua corsa si è fermata in via Indirizzo ad Aci Catena quando altre gazzelle dei carabinieri gli hanno sbarrato la strada. Durante la corsa però, non è sfuggito ai militari il lancio di un involucro dal furgone, che è stato recuperato.

L’autista del furgone è stato identificato per un 23enne di Aci Catena accompagnato da una 18enne con lui convivente, estranea ai fatti. Nell’involucro sono state trovate 10 dosi di cocaina, già confezionate per la vendita al dettaglio. Nel borsello del 23enne, sono stati invece trovati 900 euro in contanti. E’ stata poi estesa la perquisizione alla casa del giovane che era stata già circondata dai carabinieri. Nell’attesa che gli altri coinquilini aprissero la porta di casa, i carabinieri che vigilavano l’esterno, hanno notato un uomo, poi identificato per il 54enne, parente convivente del 23enne, mentre si sporgeva dal balcone lanciando un sacchetto. Anche in questo caso i militari hanno recuperato la busta, al cui interno hanno trovato altri 64 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione e materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Per il 23enne e il 54enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.