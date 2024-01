CATANIA – Durante un posto di controllo in via Giacomo Leopardi i carabinieri di Catania hanno fermato un 19enne alla guida di un SH 300, che si dal primo momento in cui si sono avvicinati ha cominciato a manifestare chiari segni di nervosismo. Aveva un coltello a serramanico di circa 17 cm, nascosto sotto la sella dello scooter, guidato tra l’altro senza aver mai conseguito la patente di guida. E’ stato denunciato.