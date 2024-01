GELA (CALTANISSETTA) – I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 35enne di Gela. In particolare l’uomo, nel corso di un controllo, sottoposto a perquisizione personale e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di 500 grammi di marijuana e numerose dosi tra hashish e cocaina, un bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga. L’intero materiale è stato sequestrato, mentre il 35enne è stato portato nella casa circondariale di Gela.